Polizei Hagen

POL-HA: 33-Jähriger beleidigt Ex-Freundin und sperrt sie aus

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen gerieten ein 33 Jahre alter Mann und seine Ex-Partnerin am Montagmittag (15.09.2025) in Streit. Der 33-Jährige wurde zunehmend aggressiv und sperrte die Frau daraufhin aus ihrer Wohnung. Zudem beleidigte er sie. Die Ex-Partnerin alarmierte derweil die Polizei. Die Frau schilderte den Einsatzkräften, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu körperlichen Übergriffen und Beleidigungen gekommen war. Hintergrund der Taten sei die Eifersucht ihres Ex-Partners. Aufgrund der Umstände und der zu erwartenden zukünftigen Gefährdung sprachen die Polizisten dem Mann ein zehntägiges Rückkehrverbot aus und fertigten eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

