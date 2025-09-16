Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer prallt gegen geparkten BMW

Hagen-Boele (ots)

Ein 57-Jähriger war am Montagabend (15.09.2025) um etwa 18.40 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Boeler Straße in Richtung Alexanderstraße unterwegs, als er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW x1 prallte. Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Zudem wies der BMW Schäden an der Heckscheibe auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 57-Jährige an, dass er zuvor Bier getrunken hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von rund 1 Promille nach. Zur weiteren Beweisführung wurde er in die Polizeiwache gebracht, wo ihm eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Die eingesetzten Beamten fertigten eine Anzeige. (rst)

