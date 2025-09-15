Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen nach versuchtem Tötungsdelikt in Kreuztal - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hagen (ots)

Wie bereits berichtet wurde, griff ein Mann am Samstag (13.09.2025) einen anderen Mann in Kreuztal an. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen (Meldung vom 13.09.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6116987).

Aktuelle Fortschreibung:

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 28-jährigen Mann aus Kreuztal, der seinen 32-jährigen Bekannten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Das Opfer, ebenfalls ein Kreuztaler, musste anschließend notoperiert werden. Sein Gesundheitszustand ist derzeit kritisch. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben werden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell