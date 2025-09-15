Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Berghofstraße versuchten zwei Täter in der Nacht auf Montag (15.09.2025) in einen Kiosk einzubrechen. Der Polizei gelang es, zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren zu stellen.

Bereits am frühen Abend wurde der Betreiber des betroffenen Kiosk auf zwei Personen aufmerksam, die sich mit Sturmhauben dem Geschäft genähert hatten. Da sie den Betreiber bemerkten, ergriffen sie umgehend die Flucht. Da der 52-Jährige jedoch vermutete, dass das Duo zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren könnte, hielt er sich weiterhin in dem Kiosk auf. Etwa gegen 1.15 Uhr bestätigte sich sein Verdacht und die beiden versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu dem Kiosk zu verschaffen. Als die Täter den 52-Jährigen erkannten, flüchteten sie in einen nahegelegenen Innenhof.

Alarmierte Polizeibeamte erschienen schnell vor Ort und konnten unter Einsatz eines Diensthundes einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen stellen. Im Zuge weiterer Ermittlungen vor Ort trafen die Beamten auch den zweiten Tatverdächtigen, einen 18-Jährigen, in einer umliegenden Wohnung an. Im Rahmen der Befragungen durch die Einsatzkräfte gaben beide Tatverdächtigen die Tat zu. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

