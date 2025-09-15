Polizei Hagen

POL-HA: Trotz falscher Personalienangabe überführt: Polizisten stellen Mann ohne Führerschein bei Verkehrskontrolle

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntagmorgen (14.09.2025) kontrollierten Polizisten im Rahmen ihrer nächtlichen Streife gegen 01:30 Uhr einen Seat in der Straße Alter Reher Weg. Der Fahrer, ein 31-Jähriger, gab an, weder seinen Personalausweis noch seinen Führerschein mit sich zu führen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort stellte sich schnell heraus, dass er den Beamten weismachen wollte, es handele sich bei seiner Person um seinen Bruder. Die Beamten durchschauten die falsche Personalienangabe und fanden schnell heraus, dass der 31-Jährige keinen Führerschein besaß. Die Polizisten legten eine umfangreiche Anzeige vor. (hir)

