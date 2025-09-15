POL-HA: Trotz falscher Personalienangabe überführt: Polizisten stellen Mann ohne Führerschein bei Verkehrskontrolle
Hagen-Hohenlimburg (ots)
Am Sonntagmorgen (14.09.2025) kontrollierten Polizisten im Rahmen ihrer nächtlichen Streife gegen 01:30 Uhr einen Seat in der Straße Alter Reher Weg. Der Fahrer, ein 31-Jähriger, gab an, weder seinen Personalausweis noch seinen Führerschein mit sich zu führen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort stellte sich schnell heraus, dass er den Beamten weismachen wollte, es handele sich bei seiner Person um seinen Bruder. Die Beamten durchschauten die falsche Personalienangabe und fanden schnell heraus, dass der 31-Jährige keinen Führerschein besaß. Die Polizisten legten eine umfangreiche Anzeige vor. (hir)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell