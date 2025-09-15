Polizei Hagen

POL-HA: Mann leistet nach Ladendiebstahl massiven Widerstand - 38-Jähriger beleidigt Polizisten und versucht zu spucken

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (13.09.2025) riefen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Frankfurter Straße gegen 17:45 Uhr die Polizei. Kurz zuvor hatten sie einen 38-Jährigen bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Der bis dahin noch unbekannte Mann sollte zunächst zur Identitätsfeststellung auf die Wache gebracht werden. Schon auf dem Weg zum Streifenwagen sperrte er sich und trat später gegen den Fahrersitz. Eine eingesetzte Polizistin beleidigte er durchgehend als "Schlampe". Auf dem Revier versuchte er, einen Polizisten durch einen gezielten Kopfstoß zu verletzen. Die Beamten konnten gerade noch rechtzeitig reagieren, als der 38-Jährige Speichel in seinem Mund sammelte und spucken wollte. Bei der daraufhin folgenden Ingewahrsamnahme des Mannes trat und schlug er und beleidigte die Polizisten als "Arschlöcher". Die Beamten blieben unverletzt und legten eine Anzeige gegen den alkoholisierten 38-Jährigen vor. (hir)

