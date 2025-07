Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0467 --Polizei ermittelt nach Fahrzeugbrand--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Schleiermacherstraße Zeit: 17.07.25, 23.10 Uhr

In der Bremer Neustadt brannte in der Nacht zu Freitag ein Auto. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen kurz nach 23 Uhr stand in der Schleiermacherstraße ein VW Polo in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, an dem Wagen entstand Totalschaden. Durch die Hitze wurde ein dahinterstehender Nissan ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, aufgrund der hohen Temperaturen entstanden Lack- und Karosserieschäden an der Fahrzeugfront.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

