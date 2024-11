Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Exhibitionistische Handlung am Fenster

Northeim (ots)

Einbeck, Liegnitzer Straße, Mittwoch, 30.10.2024, 12.10 Uhr

EINBECK (Wol) - Strafverfahren gegen 70-Jährigen eingeleitet.

Am Mittwoch gegen 12.10 Uhr kam es in Einbecker in der Liegnitzer Straße zu einer Exhibitionistische Handlung eines 70-Jährigen.

Der Mann stand an einem geöffneten Fenster und manipulierte währenddessen sein Geschlechtsteil. Dies wurde durch eine 17-Jährige und die 58-jährige Großmutter beobachtet. Die 58-Jährige forderte den Einbecker auf die Handlungen zu unterlassen, was er anschließen auch tat.

Der Mann machte bei der Polizei Einbeck keine Angaben zur Tat. Gegen ihn wird nun wegen der Exhibitionistische Handlung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell