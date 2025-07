POL-HB: Nr.: 0465 --Baggerarm sorgt für erhebliche Schäden an Verkehrsbrücke auf der A1

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Strom, Merkurstraße Zeit: 16.07.2025, 13:30 Uhr bis 15:45 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Mittwochnachmittag in Strom umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei waren einige Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell unterwegs. Besonders eilig hatte es in der Merkurstraße ein 35 Jahre alter Motorrad-Fahrer: Er wurde mit seiner Harley-Davidson von den Kräften der ...

