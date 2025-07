Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0463 --Vermummte zünden Pyrotechnik und hinterlassen Graffiti - Staatsschutz ermittelt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor Zeit: 16.07.25, 22.40 Uhr

Am Mittwochabend meldeten Zeugen eine Gruppierung von etwa 20 bis 30 schwarz gekleideten und vermummten Personen im Ortsteil Steintor. Aus der Gruppe heraus wurden mehrfach Böller und Pyrotechnik gezündet. Die Frauen und Männer führten ein großes weißes Banner mit der Aufschrift "FREE MAJA" mit sich.

Die Gruppierung bewegte sich vom Bereich Vor dem Steintor (Höhe Ziegenmarkt) über die Sielwallkreuzung in Richtung Ostertorsteinweg, wo sie sich schließlich auflöste. Im Umfeld wurden an Hausfassaden und Fensterscheiben insgesamt vier Graffiti mit politischen Parolen wie "FREE MAJA" und "FREE ALL PRISONERS" festgestellt. Zudem fanden Einsatzkräfte Flugblätter mit Antifa-Bezug sowie diverse abgebrannte pyrotechnische Gegenstände.

Die Polizei überprüfte sieben verdächtige Personen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren. Nach Identitätsfeststellungen wurden sie entlassen.

Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, das Versammlungsgesetz sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell