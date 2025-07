Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0461 --Ohne Führerschein, unter Drogen und mit gestohlenem Fahrzeug unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt Zeit: 15.07.25, 20.40 Uhr

Ein 46 Jahre alter Mann hat am Dienstag in der Bremer Überseestadt einen E-Roller aus einem Treppenhaus entwendet und im Anschluss mit einem ebenfalls gestohlenen Auto die Flucht vor der Polizei angetreten. Dabei gefährdete er mehrfach andere Verkehrsteilnehmer und wurde schließlich vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann den E-Roller aus einem Wohnhaus in der Überseestadt. Kurz darauf wurde er von dem Eigentümer des Rollers und einem Zeugen in einer Tiefgarage angetroffen - der gestohlene Roller befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in dem von ihm genutzten Fahrzeug. Trotz Aufforderung, das Diebesgut herauszugeben, zeigte sich der Mann uneinsichtig. Stattdessen fuhr er mit dem Auto auf den Eigentümer zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten konnte.

Der Täter flüchtete anschließend mit dem Wagen aus der Tiefgarage. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ignorierte der 46-Jährige die Anhaltezeichen der Polizei, entzog sich der Kontrolle und flüchtete durch den Gegenverkehr. Dabei kam es zu mehreren Gefährdungen unbeteiligter Verkehrsteilnehmer. Polizeikräfte konnten den Mann schließlich stoppen und festnehmen. Wie sich herausstellte, war der von ihm genutzte Wagen ebenfalls als gestohlen gemeldet. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zeigte deutliche Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Die Ermittlungen wegen zahlreicher Straftaten - darunter räuberischer Diebstahl, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis- dauern an.

