Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Brunsteiner Straße, Donnerstag, 19.06.2025, 05.45 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Am Donnerstag fuhr eine 36-jährige Frau aus Moringen mit einem Transporter rückwärts die Brunsteiner Steiner (von der Braunschweiger Straße in Richtung Brunstein) und übersah dabei ein stehendes Auto. In dem stehenden Auto befand sich eine 53-jährige Northeimerin.

Die 53-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort und wollte sich eigenständig zu einem Arzt begeben.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

