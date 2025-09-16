Polizei Hagen

POL-HA: Autolack zerkratzt - Hinweise erbeten

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwischen Sonntag (14.09.2025) gegen 22 Uhr und Montag (15.09.2025) gegen 13.30 Uhr wurde der schwarze Renault Clio eines 31-Jährigen vorsätzlich beschädigt. Eine bislang unbekannte Person oder Gruppe hatte den Lack des Renault, der in Fahrtrichtung Eckesey auf Höhe der Alexanderstraße 52 auf dem Seitenstreifen geparkt wurde, mit einem unbestimmten Gegenstand zerkratzt. Rundherum wies der Wagen Schäden auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Diese können der Polizei jederzeit telefonisch unter der 02331 986 2066 gemeldet werden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell