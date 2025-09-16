Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Störung der Telefonanlage - Notruf 110 nicht betroffen!

Siegburg (ots)

Aktuell (16. September/09:25 Uhr) ist die telefonische Erreichbarkeit der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gestört. Die Amtsleitung 02241 541 und die darauffolgenden Nummern sind derzeit aus dem öffentlichen Telefonnetz nicht erreichbar.

Die Störung hat keine Auswirkung auf den Polizeiruf 110! Der Notruf ist uneingeschränkt erreichbar.

Die Polizeiwachen sind in allen anderen dringenden Fällen unter den Rufnummern

02241 986-3121 Polizeiwache Siegburg, -3221 Polizeiwache Troisdorf, -3321 Polizeiwache Sankt Augustin, -3421 Polizeiwache Eitorf und -3521 Polizeiwache Hennef erreichbar.

Wir werden umgehend berichten, sobald die Störung behoben wurde. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell