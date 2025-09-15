Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb vorläufig festgenommen

Siegburg (ots)

Am Freitagmittag (12. September) wurde in Siegburg ein Ladendieb vorläufig festgenommen. Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes an der Holzgasse einen Mann, der an einem Verkaufsständer mit Sonnenbrillen vor dem Geschäft stand. Der Unbekannte nahm zwei der Brillen an sich und entfernte sich dann auf einem Fahrrad in Richtung des Siegburger Marktes. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung eine Person antraf, auf die die vorliegende Personenbeschreibung passte. Als bei einer Durchsuchung des Verdächtigen eine der zuvor gestohlenen Sonnenbrillen aufgefunden wurde, nahmen die Beamten den mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrrad, mit dem der 31 Jahre alte Siegburger unterwegs war, ebenfalls um Diebesgut handelte. Während die Sonnenbrille an das Geschäft zurückgegeben wurde, wurden das Fahrrad sowie ebenfalls aufgefundene Betäubungsmittel und ein Schlagstock sichergestellt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 31-Jährige auf Grund von fehlenden Haftgründen am Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls mit Waffen und wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (Uhl)

