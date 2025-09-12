Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kollision im Kreuzungsbereich

Zwei Personen verletzt

Eitorf (ots)

Am Donnerstagmorgen (11. September) kam es in Eitorf zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bahnhofstraße/Brückenstraße/Poststraße, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 05:45 Uhr fuhr eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der Brückenstraße aus Richtung Markt kommend in Richtung Bahnhof. Hier beabsichtigte die Toyota-Fahrerin nach rechts in die Poststraße einzubiegen. Zur gleichen Zeit kam eine zwei Jahre jüngere Suzuki-Fahrerin über die Bahnhofstraße gefahren und wollte geradeaus über die Kreuzung ebenfalls die Poststraße befahren. Die 58-Jährige übersah nach ersten Erkenntnissen die 56-Jährige und es kam zur Kollision. Dabei verletzten sich die beiden Eitorferinnen leicht. Die Toyota-Fahrerin konnte nach einer medizinischen Behandlung vor Ort wieder entlassen werden, während die Suzuki-Fahrerin mittels Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki gegen eine Hauswand geschoben, an der leichter Sachschaden entstand. Der Gesamtschaden wurde auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Dessen Fahrerin muss sich nun im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

