Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Baustellencontainer - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niederkassel (ots)

In der Nacht von Dienstag (09. September) auf Mittwoch (10. September) kam es an der Berliner Straße in Niederkassel-Ranzel zu einem Diebstahl aus einem Baustellencontainer. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 06:30 Uhr Zutritt zu dem Baustellengelände und brachen das Vorhängeschloss des Containers auf. Aus dem Inneren entwendeten sie diverse Werkzeuge, darunter mehrere Stemmhammer und Winkelschleifer sowie eine Rüttelplatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell