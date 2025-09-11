PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Überweisungsbetrug - Täter ändern Empfängerbankkonten

Siegburg (ots)

Bei den Betrugsermittlern der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis wurden in den letzten Tagen mehrere Strafanzeigen erstattet, weil die Geschädigten Rechnungsbeträge auf falsche Bankkonten überwiesen hatten.

Die Masche funktioniert nach ersten Ermittlungen wie folgt: Kunden erhalten von Lieferanten oder Firmen per E-Mail Rechnungen für bestellte Produkte. Kurze Zeit später erhalten sie eine neue E-Mail, mit dem Hinweis, dass die erste Rechnung fehlerhaft und die neue Zahlungsaufforderung zu nutzen sei. Allerdings wird die zweite E-Mail von einer minimal abgeänderten Adresse versandt, die bei bloßem Hinschauen nicht auffällt. So werden z.B. lediglich zwei Buchstaben in der Absenderadresse vertauscht. Dadurch wurden Rechnungsbeträge auf falsche Konten überwiesen. Vermutlich sind die Täter in der Lage, eine Kopie von der Original E-Mail abzufangen, sie für ihre kriminellen Zwecke anzupassen und dann an die Geschädigten zu senden.

Die Polizei rät:

   -	Onlinerechnungen genau zu prüfen. -	Nur bekannte 
Bankkonten/Kontaktdaten zu benutzen -	Im Zweifel Kontakt mit dem 
Rechnungsersteller aufzunehmen. -	Im Überweisungsfall umgehend 
Polizei und Bank zu informieren (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

