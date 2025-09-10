PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdächtige Geräusche lösen Großeinsatz aus

Troisdorf (ots)

In der Wahner Heide in Troisdorf, im Bereich zwischen Altenrather Straße/Waldfriedhof/Aggerstadion und Leyenweiher, kam es heute (10. September) gegen 13:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Eine Spaziergängerin hatte der Polizei verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Wahner Heide gemeldet. Nach ihren Angaben klangen die Geräusche wie Schüsse.

Die Polizei hat den Bereich mit starken Kräften weiträumig abgesperrt und durchsucht, um den Ursprung der Geräusche zu ermitteln. Auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde kamen dabei zum Einsatz.

Es konnten keine Belege für eine mögliche Schussabgabe festgestellt werden. Weitere Hinweise zu der Herkunft der verdächtigen Geräusche haben sich ebenfalls nicht ergeben. Eine Gefahrenlage konnte ausgeschlossen werden. Eine Gefahr für Bürgerinnen und Bürger lag zu keiner Zeit vor. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

