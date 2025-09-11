PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall - Motorradfahrer verletzt

Much (ots)

Am Mittwochnachmittag (10. September) ereignete sich in Höhe des Kreuzungsbereichs der Landesstraßen 352 (L 352) und 224 (L 224) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Bonner mit seinem Ford die L 352 aus Richtung der Ortschaft Feld kommend in Fahrtrichtung L 224. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach links in Richtung Kreuzkapelle abzubiegen und musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid, der sich unmittelbar dahinter befand, hielt ebenfalls an.

Eine nachfolgende 38-jährige Frau aus Neunkirchen-Seelscheid fuhr mit ihrem Ford aus bislang ungeklärter Ursache auf das Motorrad auf. Der 65-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Durch den Aufprall wurde das Motorrad zudem gegen das Heck des vorausfahrenden Pkw des Bonners geschoben. Der Ford der 38-Jährigen sowie das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

Gegen die 38-Jährige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

