Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin bestohlen
Einkaufs-Trolley durchwühlt und Portemonnaie entwendet

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (11. September) suchte eine Frau die Troisdorfer Polizeiwache auf, um Anzeige zu erstatten. Die 79-jährige Troisdorferin gab an, kurz zuvor bemerkt zu haben, dass ihr Portemonnaie aus ihrem Einkaufs-Trolley gestohlen worden sei. Nach Angaben der Seniorin habe sie ich gegen 13:00 Uhr in einem Textil-Discount an der Kölner Straße aufgehalten. Dann habe nach der Wahrnehmung der 79-Jährigen eine fremde Frau ihren Trolley absichtlich umgeworfen und kurz durchwühlt, bevor sie ihn wieder aufgestellt habe. Erst später in einem anderen Geschäft habe die Bestohlene dann bemerkt, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Es wird nun davon ausgegangen, dass die Tatverdächtige, die als circa 170 bis 175 cm groß, dunkel gekleidet und mit lockigem, dunklem Haar beschrieben wird, die Gelegenheit nutzte und beim Aufstellen des Einkaufswagens das rote Portemonnaie unbemerkt an sich nahm. Darin befanden sich ein Ausweis, eine Bankkarte sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Hinweise zur Tat oder der Verdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Zum Schutz vor solchen Diebstählen rät die Polizei, Fremden gegenüber stets misstrauisch zu sein, Taschen nie aus den Augen zu lassen und Wertgegenstände und Bargeld immer körpernah und möglichst verdeckt unter der Kleidung zu tragen. (Uhl) #AugenAufTascheZu

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

