PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am 24.08.2025 im Zeitraum von 10:00 und 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Bäckerei Schäfer in der Westerwaldstraße in Oberhonnefeld-Gierend zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem linken Fahrzeugheck eines dort geparkten blauen Toyota Yaris zusammengestoßen. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 16:42

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bierbrunnen

    Breitscheid-Nassen (ots) - Im Zeitraum vom 22.08.2025, 18:00 Uhr bis 23.08.2025, 09:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen gemieteten Bierbrunnen auf dem Parkplatz des Sportplatzes im Breitscheider Ortsteil Nassen. Der Anhänger ist um 180° gedreht worden und es ist ein Rücklicht beschädigt worden. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 16:19

    POL-PDNR: Nachtragsmeldung ---Wohnhausbrand

    Kurtscheid (ots) - Am 24.08.2025 um 11:46 Uhr wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus eine starke Rauchentwicklung ausgehend vom Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses in der Waldstraße in Kurtscheid gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr hatten die Bewohner das Objekt bereits selbständig verlassen können. Trotz des umfangreichen Einsatzes mehrerer Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf weitete sich ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 12:16

    POL-PDNR: Medienerstinformation --- Gebäudebrand

    Kurtscheid (ots) - Am 24.08.2025 um 11:46 Uhr wurde der PI Straßenhaus eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls eines Zweifamilienhauses in der Waldstraße in Kurtscheid gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Gebäude im Vollbrand. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde eine Warnung der Bevölkerung initiiert: Bewohner im Bereich der Waldstraße werden gebeten, Fenster und Türen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren