Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bierbrunnen

Breitscheid-Nassen (ots)

Im Zeitraum vom 22.08.2025, 18:00 Uhr bis 23.08.2025, 09:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen gemieteten Bierbrunnen auf dem Parkplatz des Sportplatzes im Breitscheider Ortsteil Nassen. Der Anhänger ist um 180° gedreht worden und es ist ein Rücklicht beschädigt worden.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell