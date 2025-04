Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz - Mann bedroht Polizei

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Donnerstag (03.04.2025), gegen 17.15 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz im Kurzen Geländ. Im Rahmen des Einsatzes bedrohte ein 61-jähriger Mann die Beamten mit einem Messer. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei nahmen den Mann noch vor Ort fest. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten in ein entsprechendes Krankenhaus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen Bedrohung gegen den 61-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell