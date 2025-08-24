Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung PI Linz. Diebstahl von Kupferkabel

Neuwied (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 21.08.2025, auf Freitag, den 22.08.2025, wurden auf einer Baustelle in der Hilgersstraße in Rheinbrohl insgesamt 5 hochwertige Kupferkabel durch unbekannte Täter abgeschnitten und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5500EUR. Die Polizei Linz bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 02644-9430 oder per Mail an pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

