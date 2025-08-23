PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Dierdorf (ots)

Am 23.08.2025 gegen 04:50 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus auf der L 258 bei Dierdorf ein verkehrsunsicher geführter PKW auf. Das Fahrzeug wurde in "Schlangenlinien" geführt und hielt zur Verkehrskontrolle mitten auf der Fahrbahn an. Bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg ist eine Alkoholisierung jenseits der zwei Promille festgestellt worden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Zudem ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

