Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht- Weißer SUV gesucht

Breitscheid, L255 (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr überholte ein bislang unbekannter, weißer SUV, vermutlich der Marke Mitsubishi, auf der L255 aus Richtung Rosbach in Richtung Waldbreitbach eine Radfahrerin. Der oder die Fahrerin des weißen SUV überholte zwischen Roßbach Lache und Waldbreitbach, trotz auftretenden Gegenverkehrs. Der entgegenkommende, weiße 1er BMW musste daher bis zum Stillstand abbremsen. In der Folge kam der dahinterfahrende 69-jährige Motorradfahrer zu Fall. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde niemand durch den Unfall verletzt. Das Motorrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum bislang unbekannten weißen SUV der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell