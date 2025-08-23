PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht- Weißer SUV gesucht

Breitscheid, L255 (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr überholte ein bislang unbekannter, weißer SUV, vermutlich der Marke Mitsubishi, auf der L255 aus Richtung Rosbach in Richtung Waldbreitbach eine Radfahrerin. Der oder die Fahrerin des weißen SUV überholte zwischen Roßbach Lache und Waldbreitbach, trotz auftretenden Gegenverkehrs. Der entgegenkommende, weiße 1er BMW musste daher bis zum Stillstand abbremsen. In der Folge kam der dahinterfahrende 69-jährige Motorradfahrer zu Fall. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde niemand durch den Unfall verletzt. Das Motorrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum bislang unbekannten weißen SUV der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 10:31

    POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Dierdorf (ots) - Am 23.08.2025 gegen 04:50 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus auf der L 258 bei Dierdorf ein verkehrsunsicher geführter PKW auf. Das Fahrzeug wurde in "Schlangenlinien" geführt und hielt zur Verkehrskontrolle mitten auf der Fahrbahn an. Bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg ist eine Alkoholisierung jenseits der zwei Promille festgestellt worden. Dem ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 10:30

    POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Dierdorf (ots) - Am 21.08.2025 im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im Krotoszyner Ring in Dierdorf. Bislang unbekannte Täter versuchten die Terrassentüre und ein Küchenfenster aufzuhebeln, was jedoch scheiterte. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 10:29

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch Paketzusteller

    Niederbreitbach (ots) - Am 22.08.2025 gegen 15:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Paketzustellfahrzeug mit der Mauer eines Grundstücks in Niederbreitbach, Ortsteil Kurtenacker, kollidiert ist. Das Fahrzeug entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum unfallverursachenden Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren