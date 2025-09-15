PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fehler beim Abbiegen
Radfahrer verletzt

Windeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (14. September) wurde in Windeck im Ortsteil Opperzau ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Windecker mit seinem Pkw über die Grube-Andreas-Straße in Richtung Bitzen. Als er dann nach links in die Halscheider Straße abbiegen wollte, übersah er dabei einen Radfahrer, der ihm auf der Grube-Andreas-Straße entgegenkam. Beide Verkehrsteilnehmer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW erfasste das Fahrrad, wodurch der 50-jährige Radler aus Bergneustadt stürzte und schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn später in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Rennrad und dem Golf entstand geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinzugerufene Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige, in der sich der 29-Jährige nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten muss. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

