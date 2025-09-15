Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Notlage vorgetäuscht um Senior zu bestehlen

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagmorgen (12. September) wurde ein 88-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 10:15 Uhr hatte der Senior sein Fahrzeug vor einer Postfiliale an der Hauptstraße in Sankt Augustin abgestellt. Nachdem er seine Erledigungen beendet hatte und wieder in seinem Pkw saß, öffnete ein bislang unbekannter Mann die Beifahrertür und sprach den Geschädigten an. Unter dem Vorwand, es gehe ihm gesundheitlich schlecht und er müsse dringend einen Arzt aufsuchen, verwickelte er den Senior in ein Gespräch.

Währenddessen lehnte sich der Unbekannte in das Fahrzeug und gestikulierte mit seiner linken Hand. Kurz darauf entfernte er sich in unbekannte Richtung - scheinbar wieder ohne gesundheitliche Probleme. Wenig später stellte der Senior fest, dass sein Portemonnaie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet worden war. Mutmaßlich nutzte der Täter die Ablenkung, um unbemerkt an die Geldbörse zu gelangen.

Täterbeschreibung:

- etwa 50 Jahre alt - circa 180 cm groß - dunkle Haare mit gräulichem Ansatz - bekleidet mit einem braunen oder grauen Jacket

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Seien Sie bei solchen Situationen stets misstrauisch. Lassen Sie sich nicht ablenken und behalten Sie Bargeld und Wertsachen immer im Blick. Halten Sie Abstand zu Fremden und lassen Sie sich nicht in Ihrer Sicht auf Ihre persönlichen Gegenstände einschränken. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell