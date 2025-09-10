PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: 68-Jähriger vom Zug erfasst - Bremerhavener Bundespolizei ermittelt

Bremen (ots)

Bahnstrecke Cuxhaven - Bremerhaven, Höhe Wremen, 09.09.2025 / 15:30 Uhr

Offenbar auf der Suche nach einem Gegenstand im Gleis wurde ein Mann im Bereich Wremen bei Bahnkilometer 198,2 von einer Regionalbahn erfasst und schwer verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Bremerhavener Bundespolizei befand sich der 68-Jährige aus Bremen im Gleisbereich der Bahnstrecke Cuxhaven - Bremerhaven. Dabei nahm er die sich nähernde Regionalbahn offenbar nicht wahr. Der Triebfahrzeugführer des aus Cuxhaven kommenden Zuges gab einen Achtungspfiff ab und leitete bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h eine Schnellbremsung ein. Der Mann versuchte noch, aus dem Gleisbereich zu gelangen, wurde jedoch vom Triebfahrzeug erfasst und an den Beinen schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die rund 50 Fahrgäste blieben unverletzt, mussten ihre Reise jedoch mit Bussen fortsetzen. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen war die Bahnstrecke zwischen Cuxhaven und Bremerhaven für mehr als zwei Stunden bis 17:46 Uhr für den Zugverkehr gesperrt.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass beim Betreten von Bahnanlagen generell Lebensgefahr besteht. Züge nähern sich fast lautlos und können oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer umgehend eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen daher nur an vorgesehenen Stellen wie etwa Brücken, Tunnel oder Bahnübergängen überquert werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressestelle
Juliane Hartwich
Telefon: 0421 16299 - 6102
Mobil: 0173 - 6783390
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

