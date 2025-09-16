POL-HA: Fahndung wird eingestellt - Vermisste Sucdi A. wieder aufgetaucht

Hagen-Wehringhausen (ots) - In Wehringhausen gerieten ein 33 Jahre alter Mann und seine Ex-Partnerin am Montagmittag (15.09.2025) in Streit. Der 33-Jährige wurde zunehmend aggressiv und sperrte die Frau daraufhin aus ihrer Wohnung. Zudem beleidigte er sie. Die Ex-Partnerin alarmierte derweil die Polizei. Die Frau schilderte den Einsatzkräften, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu körperlichen Übergriffen ...

mehr