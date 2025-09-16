POL-HA: Fahndung wird eingestellt - Vermisste Sucdi A. wieder aufgetaucht
Hagen (ots)
Die Fahndung nach der seit dem 04.09.2025 vermissten Sucdi A. kann eingestellt werden. Die 15-Jährige ist wohlbehalten zu ihren Erziehungsberechtigten zurückgekehrt. (hir)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell