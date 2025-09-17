Polizei Hagen

POL-HA: Unfall beim Linksabbiegen: Zwei Leichtverletzte

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 75-jähriger Autofahrer missachtete am Dienstagvormittag (16.09.2025) beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Honda-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der 75-Jährige fuhr um circa 11.15 Uhr mit seinem Skoda Kodiaq auf der Becheltestraße in Richtung Herdecke und beabsichtigte, an der Kreuzung Becheltestraße / Herdecker Straße auf den Parkplatz eines dortigen Fast Food Restaurants abzubiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 77 Jahre alten Honda-Fahrers, der ihm entgegenkam. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen und es entstand ein erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen. Zudem erlitten der 77-Jährige und seine 73-jährige Beifahrerin durch die Wucht der Kollision leichte Verletzungen.

Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Schätzungsweise entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro. (rst)

