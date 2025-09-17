PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Unfall beim Linksabbiegen: Zwei Leichtverletzte

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 75-jähriger Autofahrer missachtete am Dienstagvormittag (16.09.2025) beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Honda-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der 75-Jährige fuhr um circa 11.15 Uhr mit seinem Skoda Kodiaq auf der Becheltestraße in Richtung Herdecke und beabsichtigte, an der Kreuzung Becheltestraße / Herdecker Straße auf den Parkplatz eines dortigen Fast Food Restaurants abzubiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 77 Jahre alten Honda-Fahrers, der ihm entgegenkam. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen und es entstand ein erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen. Zudem erlitten der 77-Jährige und seine 73-jährige Beifahrerin durch die Wucht der Kollision leichte Verletzungen.

Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Schätzungsweise entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 17.09.2025 – 06:50

    POL-HA: Fahndung nach versuchtem Einbruch - Wer kennt diese Personen?

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Bereits am 30.09.2024 versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 03:40 Uhr in einen Kiosk in der Innenstadt einzudringen. Das Fenster des Kiosks wurde durch die Einbrecher beschädigt. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Männer von der weiteren Tatausführung ab. Die Einbrecher verursachten bei ihrem Vorgehen einen nicht ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:25

    POL-HA: Fahndung wird eingestellt - Vermisste Sucdi A. wieder aufgetaucht

    Hagen (ots) - Die Fahndung nach der seit dem 04.09.2025 vermissten Sucdi A. kann eingestellt werden. Die 15-Jährige ist wohlbehalten zu ihren Erziehungsberechtigten zurückgekehrt. (hir) Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de Homepage: https://hagen.polizei.nrw Facebook: ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:00

    POL-HA: 33-Jähriger beleidigt Ex-Freundin und sperrt sie aus

    Hagen-Wehringhausen (ots) - In Wehringhausen gerieten ein 33 Jahre alter Mann und seine Ex-Partnerin am Montagmittag (15.09.2025) in Streit. Der 33-Jährige wurde zunehmend aggressiv und sperrte die Frau daraufhin aus ihrer Wohnung. Zudem beleidigte er sie. Die Ex-Partnerin alarmierte derweil die Polizei. Die Frau schilderte den Einsatzkräften, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu körperlichen Übergriffen ...

    mehr
