POL-HA: 400 Liter Diesel aus Lkw gestohlen - Fahrer schläft in Kanzel

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstag (16.09.2025) suchte eine Polizeistreife nach einem Anruf bei der Leistelle den Restplatz Funckenhausen an der A1 auf. Der 48-jährige Fernfahrer verbrachte die Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Rastplatz und schlief in der Fahrerkanzel. Als er morgens losfahren wollte, bemerkte er, dass das Tankschloss aufgebrochen worden war. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 05:30 Uhr über 400 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Der Schaden beträgt zirka 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02331 986 2066 bei der Polizei zu melden. (hir)

