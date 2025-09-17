PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 400 Liter Diesel aus Lkw gestohlen - Fahrer schläft in Kanzel

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstag (16.09.2025) suchte eine Polizeistreife nach einem Anruf bei der Leistelle den Restplatz Funckenhausen an der A1 auf. Der 48-jährige Fernfahrer verbrachte die Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Rastplatz und schlief in der Fahrerkanzel. Als er morgens losfahren wollte, bemerkte er, dass das Tankschloss aufgebrochen worden war. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 05:30 Uhr über 400 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Der Schaden beträgt zirka 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02331 986 2066 bei der Polizei zu melden. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 06:50

    POL-HA: Fahndung nach versuchtem Einbruch - Wer kennt diese Personen?

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Bereits am 30.09.2024 versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 03:40 Uhr in einen Kiosk in der Innenstadt einzudringen. Das Fenster des Kiosks wurde durch die Einbrecher beschädigt. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Männer von der weiteren Tatausführung ab. Die Einbrecher verursachten bei ihrem Vorgehen einen nicht ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:25

    POL-HA: Fahndung wird eingestellt - Vermisste Sucdi A. wieder aufgetaucht

    Hagen (ots) - Die Fahndung nach der seit dem 04.09.2025 vermissten Sucdi A. kann eingestellt werden. Die 15-Jährige ist wohlbehalten zu ihren Erziehungsberechtigten zurückgekehrt. (hir) Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de Homepage: https://hagen.polizei.nrw Facebook: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren