POL-AC: "Da steht ein Pferd im Kofferraum!" - Ladung richtig sichern

Ein ungewöhnlicher Anblick beschäftigte einen Polizisten des Alsdorfer Bezirksdienstes Anfang September (03.09.2025).

Bei einer Verkehrskontrolle stellte er am Mittwochnachmittag fest, dass eine Autofahrerin ein Pony im Kofferraum ihres Autos transportierte. Das Bild, das sich ihm bot, wird er wohl so schnell nicht vergessen: Die Rückbank in dem pinken Auto war umgeklappt. Darauf war ein Teppich ausgelegt und auf dem Teppich stand ein weißes Pony. Das Pony schien tiefenentspannt, hatte es doch sogar einen Eimer mit Proviant dabei.

Die Autofahrerin zeigte sich recht uneinsichtig, als der Polizist sie auf die Situation ansprach. Ihrer Meinung nach war das Pony doch mit einem Führstrick an einem Metallbügel im Auto angebunden und damit ausreichend gesichert. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt, das angebotene Verwarngeld von 35 EUR wollte sie vor Ort nicht bezahlen. Nun wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei Aachen möchte die Gelegenheit für einen Reminder zum Thema Ladungssicherung nutzen.

Crashtests des ADAC im Jahr 2024 haben gezeigt, dass ungesicherte oder falsch gesicherte Gegenstände bei einem Frontalaufprall beim 50 km/h das 50-fache ihres Eigengewichts entwickeln können.

Nimmt man an, dass das Pony 150 kg wiegt, die Autofahrerin mit 50 km/h fährt und es zum Crash kommt, dann würde das Pony plötzlich bis zu 7,5 Tonnen wiegen und ruckartig gegen den Fahrersitz geschleudert werden. Dieses Gewicht würde der Führstrick sehr wahrscheinlich nicht aushalten und so würde Lebensgefahr für das Pony, die Autofahrerin und andere Verkehrsteilnehmende entstehen. Denn auch wenn Ponys klein sind: Sie gehören nicht in den Kofferraum, sondern in einen Pferdetransporter.

Die Polizei Aachen hat Tipps zur richtigen Ladungssicherung im Auto. Auch wenn Sie nur mal eben ein paar Kilometer fahren, können Sie eine Gefahrensituation oder gar einen Unfall nie gänzlich ausschließen. Deswegen ist es umso wichtiger, Gepäck und Ladung immer sicher zu verstauen.

- Schwere Gegenstände gehören im Kofferraum nach unten, leichtere nach oben. - Legen Sie auf der Rücksitzbank die Sicherheitsgurte an. Auch, wenn dort niemand sitzt. - Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und auf eine formschlüssige Ladung ohne Lücken. - Ein Sicherheitstrenngitter oder ein -Netz sollten die Fahrgastzelle vom Laderaum trennen. Diese Trennsysteme müssen für das Fahrzeug ge-eignet sein und fachgerecht montiert werden. - Die Ladung darf nicht über die Oberkante der Rücksitzlehne ragen. - Reifendruck und Scheinwerfer-Einstellungen müssen an die Ladung angepasst werden. - Warnweste, -dreieck und Erste-Hilfe-Kasten griffbereit halten.

