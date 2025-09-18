POL-HA: 53-Jähriger randaliert bei Ex-Freundin - Ingewahrsamnahme erfolgt
Hagen-Eckesey (ots)
Am Donnerstagmorgen (18.09.2025) verständigte eine Anwohnerin der Eckeseyer Straße gegen 01:50 Uhr die Polizei. Kurz zuvor hatte sie sich mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten gestritten, der nun die Wohnung nicht verlassen wollte. Die Beamten trafen auf das alkoholisierte Paar und erteilten dem 53-jährigen Mann einen Platzverweis. Knapp eine Stunde später ging ein weiterer Anruf ein. Der Hagener war erneut aufgetaucht und hämmerte jetzt mit den Fäusten gegen die Rollläden der Wohnung seiner Ex-Freundin. Zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen die Polizisten den mit über 2,5 Promille betrunkenen Mann in Gewahrsam. In der Zelle hatte er im Anschluss Gelegenheit, seinen Rausch auszuschlafen. (hir)
