Polizei Essen

POL-E: Lehrerin durch 17-Jährigen in Berufskolleg angegriffen - Tatverdächtiger schnell gefasst

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am heutigen Vormittag (05. September) verletzte ein 17-Jähriger eine 45-jährige Lehrerin in einem Berufskolleg an der Blücherstraße. Kurze Zeit später gelang es eingesetzten Kräften den Täter an der Helbingstraße zu überwältigen und festzunehmen. Die Polizei Essen war mit zahlreichen Kräften im Einsatz und hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Polizei Essen in dem Berufskolleg an der Blücherstraße eine schwer verletzte 45-jährige Lehrerin gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stach ein 17-jähriger Kosovare aus Essen mit einer Stichwaffe mehrfach auf die 45-Jährige ein. Nach der Tat flüchtete der Essener. Die 45-jährige wurde von eingesetzten Kollegen vor Ort versorgt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Unverzüglich wurden zahlreiche Kräfte zu der Schule entsandt. Spezialeinheiten durchsuchten das Gebäude und fahndeten im Stadtgebiet nach dem Tatverdächtigen.

Nach kurzer Zeit, gegen 11:15 Uhr konnten fahndende Kräfte den Tatverdächtigen an der Helbingstraße antreffen. Bei der Festnahme zog der 17-Jährige ein Messer. Durch den Einsatz der Schusswaffe konnten die Beamten den bewaffneten jungen Mann stoppen und festnehmen. Der Essener wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei der Polizei Essen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden.

Videoaufnahmen von Zeugen können im Hinweisportal der Polizei NRW unter folgendem Link unter dem Ereignis "Versuchtes Tötungsdelikt an Berufsschule in Essen" hochgeladen werden: https://nrw.hinweisportal.de/

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell