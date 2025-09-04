POL-E: Essen: Unbekannte stehlen im Parkhaus Schmuck aus PKW - Fotofahndung
Essen (ots)
45127 E.-Stadtkern: Am 29. April dieses Jahres stahlen Unbekannte Schmuck aus einem PKW am Kennedyplatz. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihnen.
Die Unbekannten schlugen gegen 14:30 Uhr im Parkhaus am Kennedyplatz die Scheibe eines dort parkenden PKW ein und stahlen Schmuck aus dem Auto. Während ihres Aufenthaltes im Parkhaus wurden die beiden Männer von der Videoüberwachung gefilmt. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/179526
Das KK 41 ermittelt wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
