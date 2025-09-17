Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl: Männer wollen Bier stehlen

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Männer versuchten am Dienstag (16.09.2025) mehrere Bierflaschen aus einem Discounter zu entwenden. Einer der beiden wurde vorläufig festgenommen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.30 Uhr zu einem Discounter in die Frankfurter Straße gerufen, wo eine Mitarbeiterin zwei Männer dabei beobachtet hatte, wie diese mehrere Bierflaschen in einen Rucksack steckten. Die 45 und 47 Jahre alten Männer wurden nach Eintreffen der Beamten zu dem Vorfall befragt. Sie sprachen den beiden Tatverdächtigen ein Hausverbot aus und nahmen den 45-Jährigen, der über keine feste Wohnanschrift verfügt, aufgrund bestehender Fluchtgefahr vorläufig fest. Im Polizeigewahrsam führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch und stellten fest, dass er rund 1,2 Promille hatte. Die Einsatzkräfte fertigten wegen des Ladendiebstahls eine Strafanzeige. (rst)

