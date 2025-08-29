PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit zwei Leichtverletzten in Faßberg

Faßberg (ots)

Gestern (28.08.2025) Nachmittag wurden bei einem Unfall in Faßberg zwei Personen leicht verletzt. Die 40 Jahre alte Fahrerin eines BMW befuhr die L280 aus Unterlüß kommend in Richtung Müden. Im Bereich einer Kurve musste sie gegen 15:00 Uhr ihr Fahrzeug aufgrund von dort stattfindenden Baumfällarbeiten abbremsen. Die Arbeiten wurden mit einem Baustellenfahrzeug mit eingeschaltetem Blinklicht abgesichert. Eine hinter ihr fahrende 43jährige erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf den BMW auf. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 11:55

    POL-CE: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

    Celle (ots) - Am Montag, 04.08.2025, ist es in Celle in der Straße "An der Hasenbahn" zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 17jähriger befand sich mit zwei Begleitern gegen 22:20 Uhr auf einer Bank am dortigen Spielplatz, gegenüber des Einkaufszentrums. Dort wurden sie zunächst von drei unbekannten jungen Männern angesprochen. Dann trat einer der drei Unbekannten den 17jährigen und schlug ihm anschließend mit ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:16

    POL-CE: Polizei fasst mutmaßlichen Kupferdieb

    Celle (ots) - Einer nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamtin fiel gestern Mittag (28.08.2025) im Hamburger Weg in Celle ein 33jähriger auf, der auf seinem Fahrrad diverse Zinkrohre und ein Starkstromkabel transportierte. Eine hinzugerufene Streife kontrollierte den Mann, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen ergaben, dass die mitgeführten Gegenstände ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:15

    POL-CE: Unfall mit E-Roller

    Celle (ots) - Gestern Abend (28.08.205) ist es in der Fuhrberger Straße in Celle zu einem Unfall gekommen. Eine 21-Jährige wollte gegen 20:30 Uhr mit ihrem Golf aus dem Jacobiweg nach rechts in die Fuhrberger Straße einbiegen. Dabei bemerkte sie den von rechts kommenden 31 Jahre alten Fahrer eines E-Rollers, der auf dem Radweg fuhr. Nach ersten Erkenntnissen bremsten beide ihre Fahrzeuge ab, fuhren dann aber wieder los und es kam zum Zusammenstoß. Der E-Rollerfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren