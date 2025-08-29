Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit zwei Leichtverletzten in Faßberg

Faßberg (ots)

Gestern (28.08.2025) Nachmittag wurden bei einem Unfall in Faßberg zwei Personen leicht verletzt. Die 40 Jahre alte Fahrerin eines BMW befuhr die L280 aus Unterlüß kommend in Richtung Müden. Im Bereich einer Kurve musste sie gegen 15:00 Uhr ihr Fahrzeug aufgrund von dort stattfindenden Baumfällarbeiten abbremsen. Die Arbeiten wurden mit einem Baustellenfahrzeug mit eingeschaltetem Blinklicht abgesichert. Eine hinter ihr fahrende 43jährige erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf den BMW auf. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

