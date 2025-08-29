Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit E-Roller

Celle (ots)

Gestern Abend (28.08.205) ist es in der Fuhrberger Straße in Celle zu einem Unfall gekommen. Eine 21-Jährige wollte gegen 20:30 Uhr mit ihrem Golf aus dem Jacobiweg nach rechts in die Fuhrberger Straße einbiegen. Dabei bemerkte sie den von rechts kommenden 31 Jahre alten Fahrer eines E-Rollers, der auf dem Radweg fuhr. Nach ersten Erkenntnissen bremsten beide ihre Fahrzeuge ab, fuhren dann aber wieder los und es kam zum Zusammenstoß. Der E-Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt. Außerdem ergab eine Überprüfung vor Ort, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem leitete sie gegen beide Beteiligten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

