Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener fährt gegen parkende PKW

Celle (ots)

Gestern Abend (28.08.2025) gegen 23:20 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Golffahrer die Fuhrberger Straße in Celle in Richtung stadtauswärts. Hier stieß er in Höhe der Hausnummer 152 mit zwei geparkten PKW zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei ihm fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 17.000 Euro. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

