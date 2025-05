POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Donnerstag, 22. Mai 2025, gegen 16:30 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 29-jähriger Delmenhorster die Wildeshauser Straße mit einem Kleintransporter in Richtung Stadtmitte. Kurz vor dem Einfahren in den Kreisverkehr in Deichhorst kollidierte er mit einem 18-jährigen Delmenhorster, der die Fahrbahn der ...

mehr