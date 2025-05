Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrer von E-Scooter bei Unfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Donnerstag, 22. Mai 2025, gegen 16:30 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 29-jähriger Delmenhorster die Wildeshauser Straße mit einem Kleintransporter in Richtung Stadtmitte. Kurz vor dem Einfahren in den Kreisverkehr in Deichhorst kollidierte er mit einem 18-jährigen Delmenhorster, der die Fahrbahn der Wildeshauser Straße unter Nutzung des Fußgängerüberwegs mit einem E-Scooter querte.

Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell