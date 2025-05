POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 an der Anschlussstelle Deichhorst

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben in Wildeshausen Autos beschädigt und so hohe Schäden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Samstag, 17. Mai 2025, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 18. Mai 2025, 08:00 Uhr, wurde ein in der Straße "Am Pestruper Moor" abgestellter Dacia Duster in der Farbe weiß beschädigt. Anhand der Spuren musste davon ausgegangen werden, ...

