Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin wird bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 85-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Grabengasse leicht verletzt. Die Seniorin überquerte gerade die Straße, als ein 26-jähriger Ford-Fahrer von der Wilhelmstraße in die Grabengasse einbog und nach bisherigem Stand der Ermittlungen die Passantin übersah. Diese stürzte in der Folge zu Boden und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Sinsheim hat den Unfall aufgenommen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell