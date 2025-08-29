PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Am Montag, 04.08.2025, ist es in Celle in der Straße "An der Hasenbahn" zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 17jähriger befand sich mit zwei Begleitern gegen 22:20 Uhr auf einer Bank am dortigen Spielplatz, gegenüber des Einkaufszentrums. Dort wurden sie zunächst von drei unbekannten jungen Männern angesprochen. Dann trat einer der drei Unbekannten den 17jährigen und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Anschließend entfernten sich die drei Männer in unbekannte Richtung. Nach ersten Ermittlungen und Vernehmungen liegt der Polizei nun eine Beschreibung der drei Männer vor:

Täter 1:

   -	ca. 18 Jahre
   -	ca. 175 cm
   -	schwarzes, leicht gewelltes Haar, das über den Ohren aus der 
getragenen dunklen Cappy    herausschaute
   -	schwarzer Ziegenbart
   -	sehr schlank und schlaksig
   -	dunkle Weste
   -	pulte und kaute Sonnenblumenkerne

Täter 2:

   -	ca. 18 Jahre
   -	ca. 185 cm
   -	dünne, athletische Statur
   -	kurzes, blondes Haar mit einem herausgewachsenen "Buzz Cut" 
(Boxerhaarschnitt)
   -	flaches, ovales Gesicht
   -	Raucher
   -	dunkle Kleidung
   -	kein Bart

Täter 3:

   -	ca. 18 Jahre
   -	ca. 180 cm
   -	dunkles Haar ebenfalls "Buzz Cut"
   -	moppelige Statur

Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang dauern derzeit noch an. Zeugen der Tat und / oder Personen, die Angaben zu den beschriebenen Männern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 11:16

    POL-CE: Polizei fasst mutmaßlichen Kupferdieb

    Celle (ots) - Einer nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamtin fiel gestern Mittag (28.08.2025) im Hamburger Weg in Celle ein 33jähriger auf, der auf seinem Fahrrad diverse Zinkrohre und ein Starkstromkabel transportierte. Eine hinzugerufene Streife kontrollierte den Mann, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen ergaben, dass die mitgeführten Gegenstände ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:15

    POL-CE: Unfall mit E-Roller

    Celle (ots) - Gestern Abend (28.08.205) ist es in der Fuhrberger Straße in Celle zu einem Unfall gekommen. Eine 21-Jährige wollte gegen 20:30 Uhr mit ihrem Golf aus dem Jacobiweg nach rechts in die Fuhrberger Straße einbiegen. Dabei bemerkte sie den von rechts kommenden 31 Jahre alten Fahrer eines E-Rollers, der auf dem Radweg fuhr. Nach ersten Erkenntnissen bremsten beide ihre Fahrzeuge ab, fuhren dann aber wieder los und es kam zum Zusammenstoß. Der E-Rollerfahrer ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:13

    POL-CE: Betrunkener fährt gegen parkende PKW

    Celle (ots) - Gestern Abend (28.08.2025) gegen 23:20 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Golffahrer die Fuhrberger Straße in Celle in Richtung stadtauswärts. Hier stieß er in Höhe der Hausnummer 152 mit zwei geparkten PKW zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei ihm fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren