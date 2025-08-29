Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Am Montag, 04.08.2025, ist es in Celle in der Straße "An der Hasenbahn" zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 17jähriger befand sich mit zwei Begleitern gegen 22:20 Uhr auf einer Bank am dortigen Spielplatz, gegenüber des Einkaufszentrums. Dort wurden sie zunächst von drei unbekannten jungen Männern angesprochen. Dann trat einer der drei Unbekannten den 17jährigen und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Anschließend entfernten sich die drei Männer in unbekannte Richtung. Nach ersten Ermittlungen und Vernehmungen liegt der Polizei nun eine Beschreibung der drei Männer vor:

Täter 1:

- ca. 18 Jahre

- ca. 175 cm

- schwarzes, leicht gewelltes Haar, das über den Ohren aus der getragenen dunklen Cappy herausschaute

- schwarzer Ziegenbart

- sehr schlank und schlaksig

- dunkle Weste

- pulte und kaute Sonnenblumenkerne

Täter 2:

- ca. 18 Jahre

- ca. 185 cm

- dünne, athletische Statur

- kurzes, blondes Haar mit einem herausgewachsenen "Buzz Cut" (Boxerhaarschnitt)

- flaches, ovales Gesicht

- Raucher

- dunkle Kleidung

- kein Bart

Täter 3:

- ca. 18 Jahre

- ca. 180 cm

- dunkles Haar ebenfalls "Buzz Cut"

- moppelige Statur

Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang dauern derzeit noch an. Zeugen der Tat und / oder Personen, die Angaben zu den beschriebenen Männern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell