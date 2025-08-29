POL-CE: Polizei fasst mutmaßlichen Kupferdieb

Celle (ots) - Gestern Abend (28.08.205) ist es in der Fuhrberger Straße in Celle zu einem Unfall gekommen. Eine 21-Jährige wollte gegen 20:30 Uhr mit ihrem Golf aus dem Jacobiweg nach rechts in die Fuhrberger Straße einbiegen. Dabei bemerkte sie den von rechts kommenden 31 Jahre alten Fahrer eines E-Rollers, der auf dem Radweg fuhr. Nach ersten Erkenntnissen bremsten beide ihre Fahrzeuge ab, fuhren dann aber wieder los und es kam zum Zusammenstoß. Der E-Rollerfahrer ...

mehr