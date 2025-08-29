PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei fasst mutmaßlichen Kupferdieb

Celle (ots)

Einer nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamtin fiel gestern Mittag (28.08.2025) im Hamburger Weg in Celle ein 33jähriger auf, der auf seinem Fahrrad diverse Zinkrohre und ein Starkstromkabel transportierte. Eine hinzugerufene Streife kontrollierte den Mann, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen ergaben, dass die mitgeführten Gegenstände vermutlich zuvor aus einer Scheune in Garßen entwendet worden sind. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

