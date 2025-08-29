POL-CE: Polizei fasst mutmaßlichen Kupferdieb
Celle (ots)
Einer nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamtin fiel gestern Mittag (28.08.2025) im Hamburger Weg in Celle ein 33jähriger auf, der auf seinem Fahrrad diverse Zinkrohre und ein Starkstromkabel transportierte. Eine hinzugerufene Streife kontrollierte den Mann, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen ergaben, dass die mitgeführten Gegenstände vermutlich zuvor aus einer Scheune in Garßen entwendet worden sind. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.
