Polizei Hagen

POL-HA: 47-Jähriger randaliert in Notaufnahme

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeikräfte wurden am Mittwochnachmittag (17.09.2025) in die Notaufnahme eines Hagener Krankenhauses gerufen, wo ein 47 Jahre alter Mann randalierte.

Die Beamten erschienen um etwa 16.30 Uhr vor Ort und stellten einen aggressiven Mann fest, der um sich schlug und spuckte. Da sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ und das Risiko bestand, dass er sich oder andere verletzte, legten die Polizisten ihm Handschellen an. Die Einsatzkräfte entschieden sich, den 47-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Da sich der Mann gegen den Transport sperrte und auf dem Weg zum Streifenwagen mehrmals fallen ließ, waren mehrere Beamte nötig, um den Mann in den Wagen und schließlich ins Gewahrsam zu bringen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell