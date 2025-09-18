PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 47-Jähriger randaliert in Notaufnahme

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeikräfte wurden am Mittwochnachmittag (17.09.2025) in die Notaufnahme eines Hagener Krankenhauses gerufen, wo ein 47 Jahre alter Mann randalierte.

Die Beamten erschienen um etwa 16.30 Uhr vor Ort und stellten einen aggressiven Mann fest, der um sich schlug und spuckte. Da sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ und das Risiko bestand, dass er sich oder andere verletzte, legten die Polizisten ihm Handschellen an. Die Einsatzkräfte entschieden sich, den 47-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Da sich der Mann gegen den Transport sperrte und auf dem Weg zum Streifenwagen mehrmals fallen ließ, waren mehrere Beamte nötig, um den Mann in den Wagen und schließlich ins Gewahrsam zu bringen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 07:10

    POL-HA: 53-Jähriger randaliert bei Ex-Freundin - Ingewahrsamnahme erfolgt

    Hagen-Eckesey (ots) - Am Donnerstagmorgen (18.09.2025) verständigte eine Anwohnerin der Eckeseyer Straße gegen 01:50 Uhr die Polizei. Kurz zuvor hatte sie sich mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten gestritten, der nun die Wohnung nicht verlassen wollte. Die Beamten trafen auf das alkoholisierte Paar und erteilten dem 53-jährigen Mann einen Platzverweis. Knapp eine ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:00

    POL-HA: Ladendiebstahl: Männer wollen Bier stehlen

    Hagen-Mitte (ots) - Zwei Männer versuchten am Dienstag (16.09.2025) mehrere Bierflaschen aus einem Discounter zu entwenden. Einer der beiden wurde vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.30 Uhr zu einem Discounter in die Frankfurter Straße gerufen, wo eine Mitarbeiterin zwei Männer dabei beobachtet hatte, wie diese mehrere Bierflaschen in einen Rucksack steckten. Die 45 und 47 Jahre alten Männer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren