POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in Wohn-Geschäftsgebäude, zwei Leichtverletzte

Pforzheim (ots) - Gegen 20:50 Uhr am Samstagabend sorgte ein Blitz für einen Brand am Dach eines Mehrparteienhauses in der Julius-Specht-Straße. Während eines Gewitters über Pforzheim konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Blitz in das Dach des Gebäudes einschlug, kurze Zeit später konnte er schon eine ...

mehr