Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mähdrescher-, Flächen- und Küchenbrand

Zülpich (ots)

Am gestrigen Mittwoch (25. Juni) kam es in Zülpich zu mehreren Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst:

11.28 Uhr: Bei Erntearbeiten geriet im Bereich der Eifelstraße ein Mähdrescher in Brand. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen technischen Defekt zu schließen.

15 Uhr: In einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße kam es in einer Wohnung zu einem Brand in der Küche und einer Rauchgasentwicklung. Scheinbar entstand der Brand beim Kochen. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht.

19.20 Uhr: An einem Feldweg in der Nähe der Juntersdorfer Straße brannten ca. zwei Quadratmeter Wiese. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist unbekannt.

